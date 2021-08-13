Упавший на Камчатке Ми-8 поднимут со дна озера при помощи понтонов

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - План подъема вертолета Ми-8, упавшего в четверг утром в Курильское озеро на юге Камчатки, разрабатывают военные совместно со спасателями и сотрудниками Кроноцкого заповедника, сообщает пресс-служба заповедника в пятницу.

"Сегодня с помощью глубоководного оборудования будут обследованы глубины 130-140 метров на месте падения вертолёта М-8 с туристами. Разрабатывается план подъёма вертолёта с помощью понтонов. На Курильском озере работает аварийно-спасательный отряд Тихоокеанского флота совместно с МЧС России и сотрудниками Кроноцкого заповедника", - говорится в сообщении.

Директор заповедника Петр Шпиленок отметил, что в поисковой операции задействованы катера и сотрудники заповедника. "Хочу отметить слаженность работы и оперативность действий государственных инспекторов заповедника с первой же секунды катастрофы. Я искренне им очень благодарен за спасение восьми человек", - добавил Шпиленок.

Утром 12 августа туристический вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" при заходе на посадку упал в Курильское озеро Южно-Камчатского заказника. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Сотрудники Кроноцкого заповедника спасли восемь человек, ребенок в их числе не значится. Всем им на месте оказана первая помощь, бортом службы катастроф они доставлены в Петропавловск-Камчатский. Двое пострадавших находятся в больнице, остальным госпитализация не понадобилась.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц).