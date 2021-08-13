Спасатели возобновили поисковую операцию в районе падения Ми-8 на Камчатке

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - На Камчатке в районе Курильского озера с утра в пятницу по местному времени возобновилась поисковая операция на месте крушения вертолета Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро", на борту которого находились 16 человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"Спасатели продолжают поисковые работы. Они патрулируют Курильское озеро на лодках, территория дополнительно обследуется с помощью беспилотных летательных аппаратов. Водолазы обследуют береговую линию, а также прибрежную акваторию", - сказано в сообщении.

Спасатели прибыли на место происшествия 12 августа. Поиски велись вплоть до темноты. Было обследовано около километра прибрежной акватории и береговой полосы.

В настоящее время определено предполагаемое место падения воздушного судна, а также приблизительная глубина. По уточнённым данным, она составляет более 145 метров. Расстояние от берега составляет около 700 метров.

Ранее сообщалось, что совместно с Министерством обороны РФ решается вопрос о проведении глубоководных работ по поиску вертолета и находившихся в нем людей.

На месте происшествия находится группировка в количестве более 60 человек и 10 единиц техники, среди них спасатели МЧС - сотрудники поисково-спасательного отряда и специализированной пожарно-спасательной части ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

Утром 12 августа вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек спасены, ребенок в их числе не значится. Всем им на месте оказана первая помощь, бортом службы катастроф они доставлены в Петропавловск-Камчатский. Четверо пострадавших находятся в больнице, остальным госпитализация не понадобилась.

Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК расследует уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух или более лиц).