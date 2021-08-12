Двое из восьми выживших в крушении Ми-8 доставлены в реанимацию

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - На Камчатке двое из восьми спасенных после крушения вертолета Ми-8 находятся в реанимации краевой больницы в тяжелом состоянии, угрозы их жизням нет, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края. В Петропавловск-Камчатский их доставил борт службы катастроф.

Первую помощь этим людям оказали на месте.

Лечить спасенных будут в Камчатской краевой больнице имени Лукашевского в Петропавловске-Камчатском, уточнили в пресс-службе.

Сейчас на озере Курильское идут поиски и сбор обломков разбившегося вертолета. Этим занимаются 15 спасателей, в том числе шесть водолазов, операцию координирует краевое управление МЧС, добавили в пресс-службе.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" утром в четверг по местному времени упал в озеро Курильское на территории Южно-Камчатского заказника, разбился и затонул. На борту были три члена экипажа и 13 пассажиров, спаслись восемь человек, которые выплыли на поверхность сами и которых достали из воды инспекторы заповедника.

По факту катастрофы возбуждено уголовное дело. Источник в службах транспортного надзора рассказал "Интерфаксу", что причиной аварии мог стать сильный туман, спровоцировавший ошибку пилотов.

Курильское озеро - третье по величине озеро Камчатки. Его площадь 77 квадратных километров, средняя глубина - 195 метров, максимальная глубина - 316 метров.