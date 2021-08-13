Авиакомпания пообещала выплаты пострадавшим в крушении Ми-8 на Камчатке

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Авиакомпания "Витязь-Аэро" выплатит компенсации пострадавшим и семьям погибших в авиакатастрофе на Камчатке, руководство компании обсуждает этот вопрос, сообщил гендиректор компании Дмитрий Черных через пресс-службу правительства Камчатского края.

Он добавил, что все перелеты компании обязательно страхуются.

"Витязь-Аэро" готова помочь в доставке на Камчатку, на Курильское озеро, родственников потерпевших и помочь им с размещением.

"При необходимости также будет оплачено лечение пострадавших", - сказал Черных.

Руководство авиакомпании находится на связи с МЧС, психологами, которые работают с родственниками пассажиров.

Ранее сообщалось, что пассажиры разбившегося Ми-8 были застрахованы в СК "Согласие" по договору обязательного страхования перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП).

"Вертолет был зафрахтован региональным туроператором для выполнения экскурсионной прогулки. Транспортная перевозка застрахована. Расходы, связанные с потерпевшими, будут покрыты страховой компанией в соответствии со страховыми обязательствами перевозчика", - сообщила пресс-служба Ростуризма.

Предполагается, что страховая компания выплатит семьям погибших по 2 025 000 рублей, выплаты по ущербу здоровью могут быть в пределах лимита 2 млн рублей, за утрату багажа - в пределах 23 тысяч рублей.

Утром 12 августа вертолет авиакомпании "Витязь-Аэро", катавший туристов, упал в Курильское озеро на юге Камчатки. На борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Погибли восемь человек, в том числе командир экипажа и ребенок.