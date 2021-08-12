Пассажиров утонувшего на Камчатке Ми-8 застраховала СК "Согласие"

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Пассажиры вертолета Ми-8, разбившегося на Камчатке, были застрахованы в СК "Согласие" по договору обязательного страхования перевозчиков перед пассажирами (ОСГОП). Информация о договоре содержится в базе данных Национального союза страховщиков ответственности (НССО).

"Вертолет был зафрахтован региональным туроператором для выполнения экскурсионной прогулки. Транспортная перевозка застрахована. Расходы, связанные с потерпевшими, будут покрыты страховой компанией в соответствии со страховыми обязательствами перевозчика", - сообщила пресс-служба Ростуризма.

Вертолет авиакомпании "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро утром в четверг во время экскурсии для туристов. На борту было три члена экипажа и 13 пассажиров. Выплыть сумели восемь человек, еще восемь погибли.

В соответствии с законом об ОСГОП, выплаты пассажирам по риску "смерть" установлены на уровне 2 025 000 рублей, выплаты по ущербу здоровью - в пределах лимита 2 млн рублей, за утрату багажа - 23 тысячи рублей. Размер компенсации за вред здоровью рассчитывается в соответствии с таблицей выплат, утвержденной постановлением правительства № 1164.

Ространснадзор уже пообещал, что внепланово проверит "Витязь-Аэро". Источник "Интерфакса" в службах транспортного надзора сказал, что проверки надзорных органов выявляли многочисленные нарушения, касающиеся безопасности полетов и условий труда пилотов этой авиакомпании.

Еще один источник сказал, что, по предварительной версии, у Ми-8 во время полета обнаружилась техническая неисправность. Экипаж решил садиться, но при сильном тумане и плохой видимости пилоты могли совершить ошибку, предположил он.

Для таких полетов Кроноцкий заповедник предоставляет авиакомпании и летчикам информацию о фактической погоде в районе Курильского озера, решение о маршруте полета принимает командир экипажа, сообщил "России 24" замдиректора заповедника Роман Корчигин.

По данным Росавиации, "Витязь-Аэро" базируется в аэропорту "Елизово" Петропавловска-Камчатского, в парке компании 21 вертолет Ми-8. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", основной владелец "Витязь-Аэро" - камчатский предприниматель и депутат краевой думы Игорь Редькин, ему принадлежит 49,5% компании. В 2020 году перевозчик получил 420,3 млн рублей чистой прибыли при выручке 1,6 млрд рублей.