Поиски погибших в Курильском озере прервали до утра

Фото: Управление информационной политики Правительства Камчатского края/ТАСС

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - На Камчатке поиски тел погибших и обломков разбившегося вертолета Ми-8 прервали с наступлением темноты, их возобновят с рассветом, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе краевого управления МЧС.

В МЧС ранее сообщали, что поиски идут с берега, водолазы работают в прибрежной зоне, кроме того, спасатели патрулируют озеро на лодках. Также над озером запускали дроны. Вертолет предварительно нашли на расстоянии 700 метров от берега, на глубине 137 метров. Местные водолазы не могут работать на такой глубине, им пообещали подвезти необходимое глубоководное оборудование.

Минобороны сообщило, что отправило на Камчатку свой вертолет с тремя телеуправляемыми необитаемыми подводными аппаратами.

Вертолет авиакомпании "Витязь Аэро" упал в озеро утром в четверг во время туристической экскурсии. На борту было три члена экипажа и 13 пассажиров в том числе один ребенок. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа, их спасли быстро среагировавшие инспекторы Кроноцкого заповедника. Среди спасенных нет ребенка и нет командира экипажа.