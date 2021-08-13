Тело пассажирки, погибшей в авиакатастрофе на Камчатке, найдено на дне озера

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Следствие по делу о крушении вертолета на Качатке обнаружило на месте происшествия тело пассажирки, допрашивает директора туркомпании и сотрудников перевозчика, сообщили в Следственном комитете (СК).

"Вертолет обнаружен в озере на глубине 110 метров, также обнаружено тело пассажирки. Рассматривается техническая возможность извлечения вертолета из воды", - говорится в сообщении.

По уголовному делу проводятся допросы потерпевших, сотрудников ООО АК "Витязь-Аэро", осуществлявших помощь в навигации полета вертолета, допрошен директор ООО "Турист", который организовал туристическую экскурсию.

По данным ведомства, в тот же день вылетал еще один вертолет. "Его пилоты не стали осуществлять посадку и вернулись на место вылета. Устанавливаются все его пассажиры и члены экипажа для получения от них информации, необходимой для восстановления картины произошедшего", - сообщили в СК.

Вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро во время экскурсии для туристов в четверг утром. На борту было три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек спасены, ребенок в их числе не значится. Четверо пострадавших находятся в больнице.

Среди основных версий причин крушения вертолета - неблагоприятная погода, ошибка пилотирования и техническая неисправность. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более человек.