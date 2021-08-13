Губернатор Камчатки заявил о невозможности отказа от вертолетов

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - На Камчатке невозможно отказаться от вертолетов, во многие населенные пункты полуострова и к достопримечательностям, интересным для туристов, можно добраться только на вертолете, сообщил в эфире "России 24! губернатор края Владимир Солодов.

По его словам, Курильское озеро, где в четверг разбился экскурсионный Ми-8, - такое же труднодоступное место на Камчатке, куда только вертолетом можно попасть из Петропавловска-Камчатского и до озера примерно час лету.

"Вертолеты, безусловно, продолжим использовать с учетом тех итоговых рекомендаций, которые следственные органы дадут. Я уверен, что наши авиакомпании смогут скорректировать свои действия, чтобы учесть, к сожалению, вот эту трагедию, которая у нас произошла", - отметил Солодов.

Он добавил, что правительство региона расширяет дополнительные транспортные возможности, наземные и морские, перелеты самолетами, но это "лишь дополнение".

Потому что, хотим мы этого или нет, но туризм на Камчатке во многом опирается на вертолетное сообщение. Поэтому мы заинтересованы в доскональной оценке, в выводах и в установлении абсолютно объективных причин произошедшего", - сказал губернатор.

Вертолетными перевозками в регионе занимаются две компании - "Витязь-Аэро" и "Камчатское авиационное предприятие". В настоящее время, по словам Солодова, эти компании оказывают "полное содействие спасателям и органам следствия, чтобы доставлять людей и необходимое оборудование в район Курильского озера".

Туристические полеты к озеру приостановлены до 16 августа, добавил губернатор.

"Работают следственные органы, разрабатывают версии. Они были озвучены вчера, все три версии. Это и плохие погодные условия, работа техники и решения, которые принимал экипаж. Досконально исследуются все факты, которые могут быть использованы, и здесь именно следственные органы будут выдвигать уже итоговые предложения по доминирующей версии, - рассказал он. - Для того, чтобы (следователи - ИФ) могли максимально эффективно эту работу проводить, мы приняли решение вместе с заповедником приостановить сейчас турпоездки на Курильское озеро, как минимум на выходные дни".

После этого власти будут решать, возобновить турпоездки туда или продлить ограничения.

Утром 12 августа туристический вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" упал в Курильское озеро и утонул. Из 16 человек на борту спаслись восемь.