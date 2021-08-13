Камчатской авиакомпании "Витязь-Аэро" запретили перевозки пассажиров

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Росавиация запретила авиакомпании "Витязь-Аэро" выполнять коммерческие рейсы после падения ее вертолета Ми-8Т в Курильское озеро на Камчатке.

"Росавиация ввела ограничения в сертификат эксплуатанта ООО "Авиационная компания "Витязь-Аэро". Ограничены коммерческие перевозки пассажиров, при этом авиакомпания может продолжать осуществлять грузовые перевозки и оказывать иные авиационные работы, включая услуги санавиации", - сообщила журналистам представитель Росавиации.

12 августа Росавиация анонсировала внеплановую проверку "Витязь-Аэро", для этого была создана спецкомиссия.

Утром 12 августа вертолет авиакомпании с группой туристов упал в озеро. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа. Сообщалось, что в озере нашли тело одной женщины. По словам губернатора края Владимира Солодова, не найденные люди пока числятся пропавшими без вести.

После того, как к озеру подвезли технику для глубоководных работ, вертолет был найден на глубине 110 метров на дне.

В руководстве авиакомпании рассказывали, что регулярно проверяют и ремонтируют вертолеты, а разбившаяся машина прошла капремонт только в 2020 году. Также авиакомпания помогает экстренным службам, подвозя их сотрудников к озеру, и готовится выплатить компенсации пострадавшим и семьям погибших.

По данным Росавиации, "Витязь-Аэро" базируется в аэропорту "Елизово" Петропавловска-Камчатского, в парке компании до катастрофы был 21 вертолет Ми-8. По данным системы "СПАРК-Интерфакс", основной владелец "Витязь-Аэро" - камчатский предприниматель и депутат краевой думы Игорь Редькин, ему принадлежит 49,5% компании. В 2020 году перевозчик получил 420,3 млн рублей чистой прибыли при выручке 1,6 млрд рублей.