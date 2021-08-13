Генпрокуратура попросила ужесточить приговор Любови Соболь запретом покидать Москву

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Генеральная прокуратура РФ просит ужесточить приговор оппозиционерке Любови Соболь по делу о подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил в ходе несанкционированной акции 23 января в Москве.

"Нам поступило апелляционное представление Генпрокуратуры РФ на приговор Соболь Л. Э., ведомство просит суд ужесточить приговор, запретив ей выезжать за пределы Москвы", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Преображенского суда в пятницу.

3 августа Преображенский суд приговорил Соболь к полутора годам ограничения свободы. Он признал ее виновной по ч. 4 ст. 33 - ч. 1 ст. 236 УК (подстрекательство к нарушению санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее угрозу массового заболевания людей).

Согласно решению суда, на Соболь возложены следующие ограничения: не уходить из дома в период с 22:00 до 6:00, не менять постоянного места жительства без уведомления, не посещать места проведения массовых и иных мероприятий и не участвовать в указанных мероприятиях, не выезжать за пределы Москвы и области без согласия специализированного госоргана.

Кроме того, 15 апреля суд признал Соболь виновной по части 2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия) и назначил ей наказание в виде года исправительных работ условно.

В воскресенье стало известно, что Соболь покинула Россию. Источники "Интерфакса" разошлись во мнениях, как отъезд Соболь скажется на ее наказании. Один из собеседников агентства посчитал, что Соболь нарушила условия назначенного ей наказания, что может повлечь обращение в суд с требованием ужесточить его. Другой источник сообщил, что Соболь, возможно, избежит ответственности за отъезд из страны, поскольку приговор еще не вступил в силу.

Акции 23 января прошли в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который был арестован по возвращении в Москву после лечения в Германии. Было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.236), применении насилия к представителям власти (ст. 318), хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Изначально по "санитарному делу" проходили десять человек. Кроме Соболь, это другие соратники Алексея Навального, его брат Олег, московские муниципальные депутаты и участница Pussy Riot Мария Алехина.