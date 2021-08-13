Дополнительные силы МЧС направлены в горящий мордовский заповедник

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Аэромобильные группировки МЧС России дополнительно направлены на борьбу с крупным пожаром в Мордовском государственном природном заповеднике, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в район пожаров выдвинулись аэромобильные группировки общим количеством более 80 человек и 10 единиц техники. На месте продолжают работу аэромобильные группировки МЧС России, а также силы и средства РСЧС.

В пресс-службе уточнили, что угрозы населённым пунктам уже нет, ситуация под контролем.

С 3 августа на территории Мордовского природного заповедника тушат низовой пожар.

12 августа общая площадь, пройденная пожаром на территории заповедника, составила приблизительно 5300 га, активно горели примерно 90 га. Тушению препятствует труднодоступная местность, валежник, образовавшийся после пожаров 2010 года, неблагоприятные метеорологические условия.

Мордовский государственный природный заповедник был создан 5 марта 1936 года, является федеральным государственным бюджетным учреждением и находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии РФ. Его площадь составляет 32 162 га.