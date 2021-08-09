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Росгвардия усилит группировку для борьбы с лесными пожарами в Мордовии

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Дополнительная техника и личный состав привлечены для усиления группировки росгвардейцев, работающей на территории Темниковского района Мордовии, сообщила пресс-служба Росгвардии.

Военнослужащие и росгвардейцы участвуют в тушении лесных пожаров в природном заповеднике имени П.Г. Смидовича уже четвертые сутки.

В пресс-службе добавили, что в настоящее время с пожарами борются более 500 сотрудников Росгвардии. В их распоряжении находится 37 единиц специальной техники, в том числе четыре вертолета Ми-8.

В Минобороны сообщают, что за сутки два самолета Военно-транспортной авиации выполнили пять вылетов, сбросив 210 тонн воды на очаги пожара на территории Мордовского государственного природного заповедника. Всего за пять дней было сброшено на очаги пожара 924 тонны воды.

Военная авиация, по решению министра обороны Сергея Шойгу, направлена для оказания помощи в тушении пожаров на территории Республик Мордовия и Якутия, Оренбургской и Иркутской областей.

Крупный пожар в Мордовском природном заповеднике возник 3 августа. На месте работают сотрудники Главных управлений МЧС России из нескольких регионов Поволжья, РФЯЦ. В тушении задействована авиация.

По данным ГУ МЧС РФ по Нижегородской области, на понедельник площадь активного горения на территории заповедника составляет 50 га. По данным ЕДДС Темниковского района Мордовии, площадь, пройденная огнем, на утро понедельника составляет 4,3 тыс. га.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года, является федеральным государственным бюджетным учреждением и находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии РФ. Его площадь составляет 32 тыс. 162 га.

Лесные пожары в России

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