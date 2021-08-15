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Площадь активного горения в Мордовском заповеднике сократилась до 5 га

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Пожарным удалось существенно сократить площадь активного горения в Мордовском природном заповеднике до 5 га, сообщили "Интерфаксу" в Единой диспетчерской службе (ЕДДС) Темниковского района республики.

Ранее в Мордовии несколько дней шли дожди.

Собеседник агентства отметил, что площадь, пройденная пожаром, составляет 5800 га.

С 3 августа на территории Мордовского природного заповедника тушат низовой пожар. Ликвидации возгорания препятствует труднодоступная местность, наличие валежника, образовавшегося после природных пожаров 2010 года, неблагоприятные метеорологические условия.

Мордовский государственный природный заповедник создан 5 марта 1936 года, является федеральным государственным бюджетным учреждением и находится в ведении министерства природных ресурсов и экологии РФ. Его площадь составляет 32 тыс. 162 га. В заповеднике встречаются редкие растения, животные и насекомые, которые занесены в Красную книгу России.

Мордовия

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