Пожар в мордовском заповеднике приблизился к нижегородскому поселку

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Экстренные службы подготовили силы и средства для возможной эвакуации жителей села Аламасово Вознесенского района Нижегородской области, который граничит с Мордовией, где более недели горит природный заповедник.

"Угроза перехода огня от пожара на село возможна, но не объявлена, удается сдерживать. В селе проживают 418 человек. Силы и средства к возможной эвакуации подготовлены", - сообщили "Интерфаксу" в Единой диспетчерской службе района в четверг.

В администрации Вознесенского района агентству уточнили, что руководство выехало в Аламасово для оценки ситуации.

В пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области журналистам сообщили, что ситуация в Вознесенском районе, связанная с природным пожаром со стороны Мордовского заповедника, находится под контролем специалистов.

"Силы нижегородского пожарно-спасательного гарнизона стянуты в село Аламасово для защиты населенного пункта от природного пожара. Также сотрудники регионального Минлесхоза принимают участие в мероприятиях по недопущению распространению огня", - сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что администрация района подготовила автобусы при необходимости эвакуации на безопасную территорию. Также подготовлены пункты временного размещения на базе школы в селе Нарышкино.

При этом в пабликах в соцсетях очевидцы выкладывают видео из села, на которых видно, как небо заволокло смогом и дымом.

Вознесенский район (образовался в 1929 году) – один из районов Нижегородской области, расположенный в ее юго-западной части, на границе с Мордовией и Рязанской областью.

Как сообщалось, с 3 августа на территории Мордовского природного заповедника тушат низовой пожар. По последним данным, общая площадь, пройденная пожаром на территории заповедника, составляет приблизительно 5,3 га. При этом активно горит примерно 90 га. Тушению препятствует труднодоступная местность, наличие валежника, образовавшегося после природных пожаров 2010 года, неблагоприятные метеорологические условия.

К северу от заповедника находится ЗАТО Саров Нижегородской области. Там нет очагов горения.

В Нижегородской области держится жаркая и ветреная погода – на термометре выше 30 градусов.