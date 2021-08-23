Красноярское Минэкологии назвало возможные причины массовой гибели оленей

Дикие северные олени. Архивное фото. Фото: Виталий Данильченко/ТАСС

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU - В министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края рассказали о результатах проверки по факту массовой гибели диких северных оленей в Хатанге, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В заявлении подчеркивается, что у животных не найдено ни пулевых ранений, ни признаков заболевания.

Причиной гибели оленей стала вода в легких, цитирует пресс-служба министра экологии и рационального природопользования края Павла Борзых.

Он отметил, что массовая гибель животных могла произойти по нескольким причинам. Во-первых, при значительной скученности крупные особи могли травмировать сеголеток при переправе через реку. Во-вторых, молодым оленям могло не хватить сил добраться до противоположного берега, или их могли напугать проходящие мимо лодки.

Кроме того, ученые выдвигают гипотезу, что при переправе через реку животные могли потерять ориентир из-за сильного задымления, которое именно в эти дни фиксировали в регионе из-за лесных пожаров в Якутии.

По словам министра, переправляясь через водную преграду, олени очень уязвимы. Водные переправы самый сложный этап миграции этих животных, особенно для молодых особей. Олени массово преодолевают реки, ширина которых в отдельных местах достигает более двух километров.

Сейчас на севере края охотинспекторы Минэкологии региона усилили группировку сил и средств. Их задача - предотвратить возможные случаи незаконной охоты и обеспечить безопасные коридоры для оленей, чтобы они благополучно завершили сезонную миграцию к местам зимовки. Путь копытных пролегает из Таймыра в Эвенкию. Особое внимание уделяется водным переправам, в том числе крупным рекам Хатанга и Хета, где отмечены их крупные скопления.

В начале августа в дежурную часть отдела полиции Хатанги поступило сообщение от государственного инспектора о том, что вблизи села вниз по течению реки вдоль правого берега были обнаружены тела погибших диких северных оленей, некоторые из них, предположительно имеют огнестрельные ранения.В связи с обнаружением погибших животных с 14 августа в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе был введен режим ЧС .