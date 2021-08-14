Прокуратура проверит перевозчика после ДТП во Владимирской области

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Деятельность перевозчика, автобус которого попал в ДТП на трассе во Владимирской области, проверит прокуратура Вологодчины, сообщает пресс-служба ведомства в субботу.

Отмечается, то в ходе проверки будет дана оценка законности деятельности перевозчика, а также соблюдения им требований безопасности при выпуске транспортного средства на линию и транспортировке пассажиров.

По данным прокуратуры, автобус Neoplan Cityliner принадлежит ООО "Междуречье-Авто" (зарегистрировано в деревне Родионцево Вологодской области). В ночь на субботу он выехал из Ярославля в сторону Москвы. В пути водитель автобуса столкнулся с ехавшим попутно грузовиком.

Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников на своей странице в соцсети сообщил, что автобус с туристами ехал из Вологды в Москву.

Как он отметил, пассажиров, которые не пострадали в аварии, доставит в столицу дополнительный автобус, направленный туроператором. Кувшинников сказал, что дал поручение связаться с больницей и узнать о состоянии пострадавших вологжан, пообещав оказать необходимую помощь.

Ранее сообщалось, что около 3:15 по Москве субботы пассажирский автобус попал в аварию на трассе М-8 "Холмогоры" в Александровском районе Владимирской области. По предварительной информации, водитель автобуса Neoplan столкнулся с двигающимся впереди в попутном направлении грузовиком MAN с полуприцепом.

По уточненным данным, 22 человека пострадали, из них шесть человек были госпитализированы.