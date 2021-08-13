Межрегиональный режим ЧС ввели в Якутии из-за лесных пожаров

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации межрегионального характера ввели в Якутии из-за ситуации с лесными пожарами, сообщила зампредседателя правительства республики Ольга Балабкина.

"Введение режима позволит оперативнее привлекать в республику силы и средства на борьбу с лесными пожарами из других регионов России", - написала вице-премьер в соцсетях.

Как сообщалось, на территории Якутии 8 августа был введен режим ЧС регионального характера из-за лесных пожаров.

В 2020 году площадь лесных пожаров в регионе составила около 5 млн га. По словам министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова, в прошлом году 70% от общей территории, пройденной в России пожарами, пришлось на Якутию.