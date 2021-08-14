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Режим ЧС введен в 14 муниципалитетах Кубани из-за непогоды

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Режим чрезвычайной ситуации действует в 14 муниципальных образованиях Краснодарского края из-за сильных осадков и подтоплений, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

По данным спасателе, подтоплено 1344 частных домовладения, 1683 придомовых территорий в 19 населенных пунктах, один участок краевой автомобильной дороги. В результате непогоды отключено электроснабжения в 11 населенных пунктах, без электричества остается 108 тысяч человек.

Из пяти детских лагерей эвакуированы 989 детей.

По данным МЧС на территории Краснодарского края продолжает действовать циклон, сопровождаемый дождем, градом, усилением ветра до 25 м/с. Действие циклона прогнозируется до утра 16 августа с выпадением осадков до 140 мм.

Сильные осадки, до 150 мм, прогнозируют в Абинском, Крымском, Славянском, Темрюкском, Приморско-Ахтарском, Красноармейском и Калининском районах, Геленджике, Анапе и Новороссийске.

Краснодарский край

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