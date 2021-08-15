Погибшие в Турции российские летчики награждены орденами Мужества

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами Мужества летчиков, погибших при тушении природных пожаров в Турции.

Текст указа размещен в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

В списке - подполковник Владислав Беркутов, подполковник Вадим Карасев, полковник Евгений Кузнецов, старший лейтенант Николай Омельченко, старший сержант Юрий Чубаров.

Они удостоены наград посмертно, "за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турецкой Республике", говорится в указе.

О гибели пятерых российских военных и троих граждан Турции, которые находились на борту самолета Бе-200, потерпевшего накануне крушение, сообщило Минобороны России.

Бе-200 тушил в Турции пожары.

По данным Минобороны РФ, самолет разбился при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе города Адана.