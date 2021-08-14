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Путин поручил представить к наградам погибших в крушении Бе-200 военных

Путин поручил представить к наградам погибших в крушении Бе-200 военных
На месте крушения Бе-200 в Турции
Фото: Turkish Ministry of Agriculture And Forestry/Handout/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу представить российских военных, погибших при крушении самолета Бе-200 во время тушения природных пожаров в Турции, к госнаградам посмертно, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

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Отмечается, что Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким российских военнослужащих, а также родным и близким граждан Турции, погибших в авиакатастрофе.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в субботу при заходе на посадку после выполнения задачи по тушению очагов пожара в Турции в районе города Адана разбился российский самолет Бе-200.

На борту находились пять российских военных и три представителя Турции, указывавших экипажу очаги тушения пожаров, все они погибли.

Для выяснения причин трагедии к месту катастрофы направлена комиссия Минобороны России, а также представители посольства РФ в Анкаре.

Турция Бе-200 Владимир Путин

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