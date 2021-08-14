Минобороны РФ сообщило о гибели российских военных в катастрофе Бе-200

Бе-200. Архивное фото: участие российского самолета в тушении пожаров в Измире в 2020 году Фото: Mehmet Emin Menguarslan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Погибли пять российских военных и трое граждан Турции, которые находились на борту Бе-200, разбившегося в этой стране, сообщили в субботу в Минобороны РФ.

"Находившиеся на борту российского самолета Бе-200, потерпевшего крушение в Турецкой Республике, пять членов экипажа из числа российских военнослужащих и три гражданина Турецкой Республики, указывавших очаги пожара, погибли", - говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России сказали, что Бе-200 разбился около 15:10 по Москве субботы при заходе на посадку после тушения пожаров в районе города Адана.

По его данным, для выяснения причин трагедии к месту катастрофы была направлена комиссия российского военного ведомства.

В июле Минобороны РФ сообщало об отправке в Турцию самолета-амфибии Бе-200 для помощи в тушении пожаров. Отмечалось, что в эту страну полетел Бе-200 из состава морской авиации Военно-морского флота России.

В конце июля МЧС РФ рассказало о направлении в Турцию на тушение пожаров сводной авиагруппировки Минобороны и МЧС в составе 11 единиц техники.

Бе-200 - многоцелевой самолёт-амфибия, предназначенный для пожаротушения, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, а также мониторинга окружающей среды. Бе-200ЧС может взять на борт 12 тонн воды. Заполнение баков осуществляется в течении 14 секунд на скорости 150-190 км/ч при глиссировании по водной поверхности. За одну заправку топливом самолёт способен сбросить на очаг пожара до 270 тонн воды.

Как сообщал "Интерфакс", в 2020 году два российских Бе-200ЧС привлекались к тушению природных пожаров в Турции по просьбе министерства сельского и лесного хозяйства - экипажи участвовали в ликвидации крупных пожаров на сложных и стратегически важных объектах в окрестностях Антальи, Измира и Бодрума.