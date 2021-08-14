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Потерпевший крушение в Турции Бе-200 прослужил в составе ВМФ около года

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Самолет-амфибия Бе-200, который разбился в субботу в Турции, был передан военным в 2020 году, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Как сказал собеседник агентства, борт передали летом прошлого года

Согласно кадрам турецких СМИ, разбился самолет с бортовым номером "20". Он назван в честь советского гражданского летчика Александра Мамкина.

Как ранее сообщили в Минобороны РФ, пять российских военных и трое граждан Турции находились на борту Бе-200, который потерпел катастрофу в Турции. Самолет разбился при заходе на посадку после тушения пожаров в районе города Адана.

Турция Бе-200

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