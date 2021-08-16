В упавшем на Камчатке Ми-8 нашли тела троих пассажиров и "черный ящик"

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Тела трех пассажиров, находившихся на борту упавшего в Курильское озеро вертолета Ми-8, а также, предположительно, "черный ящик" обнаружены в воздушном судне, сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

"Сегодня основная нагрузка по поиску и поднятию тел и вертолета ложится на военных и сотрудников МЧС. Сейчас подняты пять тел погибших, три тела обнаружены внутри вертолета", -сказал Василевский, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы правительства края.

По его словам, на месте работают три подразделения военных с различным специальным оборудованием и водолазы МЧС.

"Сегодня военные обследуют дно озера. В ближайшее время будет принято решение о том, каким способом извлечь вертолет на поверхность. На сегодняшний день военные занимаются обнаружением обломков и отмечают на карте, где они находятся. Все основные части вертолёта найдены", - добавил зампред правительства.

Он отметил, что в воскресенье была попытка попасть внутрь вертолета. Через люк с помощью специального оборудования в воздушном судне были обнаружены тела трех погибших и, предположительно, "черный ящик".

"Специалисты попытаются открыть заднюю створку, для того чтобы туда смог зайти дрон для извлечения тел. Для поднятия бортового самописца также будет привезено специальное оборудование", - подчеркнул Василевский.

Утром 12 августа МИ-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро. На борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа (они находятся в реанимации краевой больницы). После того, как к озеру подвезли технику для глубоководных работ, вертолет был найден на расстоянии около 500 м от берега на глубине 120 м на дне. В понедельник со дна озеро подняли тело пятого погибшего.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).