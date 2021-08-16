Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:28Заразились
на 15.08В России 6 600 836+21 624В мире 206 807 509+552 966

В упавшем на Камчатке Ми-8 нашли тела троих пассажиров и "черный ящик"

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Тела трех пассажиров, находившихся на борту упавшего в Курильское озеро вертолета Ми-8, а также, предположительно, "черный ящик" обнаружены в воздушном судне, сообщил заместитель председателя правительства Камчатского края Роман Василевский.

"Сегодня основная нагрузка по поиску и поднятию тел и вертолета ложится на военных и сотрудников МЧС. Сейчас подняты пять тел погибших, три тела обнаружены внутри вертолета", -сказал Василевский, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы правительства края.

По его словам, на месте работают три подразделения военных с различным специальным оборудованием и водолазы МЧС.

"Сегодня военные обследуют дно озера. В ближайшее время будет принято решение о том, каким способом извлечь вертолет на поверхность. На сегодняшний день военные занимаются обнаружением обломков и отмечают на карте, где они находятся. Все основные части вертолёта найдены", - добавил зампред правительства.

Он отметил, что в воскресенье была попытка попасть внутрь вертолета. Через люк с помощью специального оборудования в воздушном судне были обнаружены тела трех погибших и, предположительно, "черный ящик".

"Специалисты попытаются открыть заднюю створку, для того чтобы туда смог зайти дрон для извлечения тел. Для поднятия бортового самописца также будет привезено специальное оборудование", - подчеркнул Василевский.

Утром 12 августа МИ-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в озеро. На борту находились 3 члена экипажа и 13 пассажиров. Выжили восемь человек, в том числе два члена экипажа (они находятся в реанимации краевой больницы). После того, как к озеру подвезли технику для глубоководных работ, вертолет был найден на расстоянии около 500 м от берега на глубине 120 м на дне. В понедельник со дна озеро подняли тело пятого погибшего.

По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Камчатка

Новости по теме

Новости

Тело пятого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке подняли со дна озера

Тело пятого погибшего при крушении Ми-8 на Камчатке подняли со дна озера

Режим ЧС введен в пяти муниципалитетах Кубани из-за угрозы подтоплений

Режим ЧС введен в пяти муниципалитетах Кубани из-за угрозы подтоплений

Что произошло за день: воскресенье, 15 августа

Новороссийск стал третьим городом Кубани, где из-за непогоды включили сирены

Постояльцев двух десятков гостиниц в Анапе эвакуировали из-за подтоплений

Афганистан во власти талибов

В думском комитете по обороне увидели в наступлении талибов риски для Таджикистана

В думском комитете по обороне увидели в наступлении талибов риски для Таджикистана
Пандемия коронавируса

В РФ выявлено более 21,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

В РФ выявлено более 21,6 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки

Погибшие в Турции российские летчики награждены орденами Мужества

Что случилось этой ночью: воскресенье, 15 августа

Четвертое тело погибшего при падении Ми-8 на Камчатке подняли из воды

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');