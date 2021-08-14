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Тела троих погибших в крушении Ми-8 на Камчатке подняли на поверхность

Тела троих погибших в крушении Ми-8 на Камчатке подняли на поверхность
Работа спасателей на Камчатке
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Спасатели подняли на сушу тела троих погибших пассажиров из упавшего в Курильское озеро на Камчатке вертолета, сообщили в субботу в пресс-службе МЧС России.

Отмечается, что погибшие были подняты и доставлены на берег совместными силами МЧС и военнослужащих МО.

В пресс-службе рассказали, что операция по поднятию тел погибших осуществлялась с помощью глубоководных аппаратов, а также водолазов.

Утром 12 августа вертолет Ми-8 авиакомпании "Витязь-Аэро" с группой туристов упал в Курильское озеро. На его борту находились три члена экипажа и 13 пассажиров, в том числе один ребенок. Восемь человек были спасены.

После доставки на Камчатку военной глубоководной техники на дне озера на глубине 110 м и на расстоянии около 500 м от берега был найден вертолет, а также тела двух погибших туристов и командира экипажа.

Камчатка Курильское озеро Ми-8

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