Прокуратура обжаловала оправдательный приговор по первому в РФ делу о "ворах в законе"
Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Сторона обвинения обжаловала оправдательный приговор Томского областного суда по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе прокуратуры региона в понедельник.
"Прокуратура внесла апелляционное представление на указанный приговор в связи с наличием нарушений уголовно-процессуального законодательства", - сказал сотрудник пресс-службы.
При этом он не уточнил, какие именно нарушения усмотрело надзорное ведомство.
Как сообщалось, в 2019 году в Томске задержали "вора в законе", ему инкриминировали ст.210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).
В августе 2020 года дело направили в суд для рассмотрения по существу.
Информированный источник уточнял агентству, что речь идет о Николае Кузьмичеве, известном в криминальном мире как "Коля Томский". Статус "вора в законе" он получил в 2013 году.
2 августа 2021 года присяжные вынесли оправдательный вердикт по данному уголовному делу. 5 августа суд на основании вердикта вынес оправдательный приговор.
Это дело о занятии высшего положения в преступной иерархии было первым в России.