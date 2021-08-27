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Началось рассмотрение дела вора в законе, контролировавшего криминалитет Петербурга

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Новгородский областной суд в пятницу начал рассмотрение дела Алексея Гудыны, который, по данным следствия, в качестве вора в законе контролировал криминалитет Санкт-Петербурга, Ленинградской и Новгородской областей, сообщила "Интерфаксу" представитель облсуда Мария Воробьева.

"Первое, предварительное заседание по делу - выездное. Оно проходит в Санкт-Петербурге. Заседание закрыто для СМИ", - пояснила она.

По версии следствия, в 1999 году Гудына приобрел криминальный статус вора в законе путем "коронации" и с тех пор занимал высшее положение в преступной иерархии в Санкт-Петербурге, а также в Новгородской и Ленинградской областях.

Гудына назначал доверенных лиц ("смотрящих") для разрешения спорных вопросов, взыскания долгов, сбора денег в "общак" и дальнейшего их распределения в преступной среде. С помощью "общака" Гудына поддерживал членов организованных преступных сообществ (ОПС) и иных лиц, живущих по "воровскому укладу". Вплоть до задержания 4 июня 2020 года обвиняемый участвовал в "сходках", поддерживал и распространял преступные традиции и криминальную субкультуру, принимал решения о повышении и понижении криминального статуса лиц, отбывающих наказание в исправительных учреждениях.

Гудыне предъявлено обвинение по ст. 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии). Признал ли он вину, не сообщалось.

Новгородская область Петербург Ленинградская область

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