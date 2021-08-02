Присяжные оправдали обвиняемого по первому в РФ делу о "ворах в законе"

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Присяжные заседатели Томского областного суда вынесли оправдательный вердикт по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Как сообщалось, в 2019 году в Томске задержали "вора в законе", ему инкриминировали статью 210.1 УК РФ (занятие высшего положения в преступной иерархии).

В августе 2020 года дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Информированный источник уточнял агентству, что речь идет о Николае Кузьмичеве, известном в криминальном мире как Коля Томский. Статус "вора в законе" он получил в 2013 году.

Это дело о занятии высшего положения в преступной иерархии было первым в России.