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Суд оправдал обвиняемого по первому в России делу о "ворах в законе"

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Томский областной суд на основании вердикта присяжных вынес оправдательный приговор по делу о занятии высшего положения в преступной иерархии, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда. Это дело о занятии высшего положения в преступной иерархии было первым в России.

В 2019 году в Томске задержали "вора в законе", ему инкриминировали ст.210.1 УК (занятие высшего положения в преступной иерархии).

В августе 2020 года дело направили в суд для рассмотрения по существу. 2 августа 2021 года присяжные подсудимого оправдали.

Информированный источник "Интерфакса" говорил, что речь идет о Николае Кузьмичеве, известном в криминальном мире как "Коля Томский". Статус "вора в законе" он получил в 2013 году.

В апреле 2019 года президент Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказания для "воров в законе". Уголовный кодекс был дополнен статьей "занятие высшего положения в преступной иерархии", которая предусматривает, в том числе, наказание за это преступление в виде лишения свободы сроком от 8 до 15 лет с возможным штрафом до 5 млн рублей.

Томск Томский областной суд Николай Кузьмичев

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