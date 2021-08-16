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КПРФ будет первой в избирательном бюллетене на выборах в Госдуму

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Партия КПРФ будет на первом месте в избирательном бюллетене на предстоящих парламентских выборах - таков результат жеребьевки между партиями в Центризбиркоме России.

Второе и третье место займут партии "Зеленые" и ЛДПР.

На четвертом месте в бюллетене будет партия "Новые люди", на пятом - "Единая Россия", на шестом - "Справедливая Россия - За правду".

Седьмое место в избирательном бюллетене займет партия "Яблоко", восьмое - "Партия роста", девятое - "Российская партия свободы и справедливости" (РПСС).

На десятом месте в бюллетене будет расположена партия "Коммунисты России", на одиннадцатом - "Гражданская платформа", на двенадцатом - "Зеленая альтернатива", на тринадцатом - "Родина".

В конце избирательного бюллетеня разместится "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" (Партия пенсионеров).

В ходе жеребьевки в атриуме ЦИК РФ в текущий понедельник представители партий выбирали конверты, в которых лежал номер очередности подхода к лототрону. В зависимости от номера в конверте они доставали из лототрона шарик с номером партии в избирательном бюллетене и показывали его. Номер шарика отображался на экране, то есть избирательный бюллетень также формировался в онлайн-формате.

ЦИК РФ на заседании 11 августа утвердил форму избирательных бюллетеней для голосования по федеральному избирательному округу на предстоящих выборах депутатов Госдумы. В таком бюллетене, согласно одобренному комиссией постановлению, наименование партий, которые зарегистрировали федеральные списки кандидатов, размещается в порядке, определенном в ходе жеребьевки.

Голосование на выборах различного уровня в сентябре 2021 года пройдёт в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этот период пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ.

ЦИК РФ Госдума

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