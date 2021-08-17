Приамурье презентует на ВЭФ два крупных проекта по производству молока

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Соглашения о строительстве двух крупных молочных ферм в Амурской области общей производительностью почти 20 тыс. тонн будут подписаны на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет 2-4 сентября на острове Русский во Владивостоке.

"Новое предприятие с объемом инвестиций 1 млрд 165 млн рублей появится в селе Косицино Тамбовского района. Инвестиционный проект позволит увеличить производство молока в два раза. Современную ферму строит ООО "Амурский партизан". Новая молочная ферма увеличит производство молока на 4,2 тыс. тонн в год", - сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства.

Реализация инвестиционного проекта по строительству молочной фермы на 600 голов в Косицино рассчитана на 2021-2023 годы.

Еще один проект 1,8 млрд рублей реализуется на базе уже действующего агропредприятия "Луч". Современный животноводческий комплекс на 2,4 тыс. голов крупнорогатого скота обеспечит более 15 тыс. тонн молока в год. Отмечается, что это будет крупнейшее предприятие по производству молока в Приамурье. В регионе предусмотрены меры поддержки животноводам.

Запущено строительство первой очереди будущей фермы на 1570 коров. До конца года планируется строительство родильного отделения, доильно-молочного блока и приобретение стада. Срок реализации инвестпроекта 2021-2022 годы.

В Приамурье действует 11 сельхозпредприятий молочного направления с общим поголовьем более 15 тыс. голов. В прошлом году животноводам области удалось произвести почти на 3,4 тыс. тонн молока больше, чем годом ранее.