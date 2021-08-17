Поиск
"Интерфакс" начинает спецпроект, посвященный 30-летию распада Советского Союза

Приамурье презентует на ВЭФ два крупных проекта по производству молока

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Соглашения о строительстве двух крупных молочных ферм в Амурской области общей производительностью почти 20 тыс. тонн будут подписаны на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет 2-4 сентября на острове Русский во Владивостоке.

"Новое предприятие с объемом инвестиций 1 млрд 165 млн рублей появится в селе Косицино Тамбовского района. Инвестиционный проект позволит увеличить производство молока в два раза. Современную ферму строит ООО "Амурский партизан". Новая молочная ферма увеличит производство молока на 4,2 тыс. тонн в год", - сообщает во вторник пресс-служба регионального правительства.

Реализация инвестиционного проекта по строительству молочной фермы на 600 голов в Косицино рассчитана на 2021-2023 годы.

Еще один проект 1,8 млрд рублей реализуется на базе уже действующего агропредприятия "Луч". Современный животноводческий комплекс на 2,4 тыс. голов крупнорогатого скота обеспечит более 15 тыс. тонн молока в год. Отмечается, что это будет крупнейшее предприятие по производству молока в Приамурье. В регионе предусмотрены меры поддержки животноводам.

Запущено строительство первой очереди будущей фермы на 1570 коров. До конца года планируется строительство родильного отделения, доильно-молочного блока и приобретение стада. Срок реализации инвестпроекта 2021-2022 годы.

В Приамурье действует 11 сельхозпредприятий молочного направления с общим поголовьем более 15 тыс. голов. В прошлом году животноводам области удалось произвести почти на 3,4 тыс. тонн молока больше, чем годом ранее.

Приамурье ВЭФ

Новости

На Камчатке подняли из озера тело шестого погибшего при крушении Ми-8

Пандемия коронавируса

"Вектор" сообщил о регистрации "ЭпиВакКороны-Н" в течение августа

"Вектор" сообщил о регистрации "ЭпиВакКороны-Н" в течение августа

Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы

Путин утвердил национальный план противодействия коррупции на 2021-2024 годы

Что произошло за день: понедельник, 16 августа

Афганистан во власти талибов

Российские авиакомпании начали облетать Афганистан

Back in the USSR - США могут лишить экономику РФ статуса рыночной. Обобщение

Back in the USSR - США могут лишить экономику РФ статуса рыночной. Обобщение

Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы

Пресс-секретарь Навального получила полтора года ограничения свободы

На Камчатке нашли тела всех погибших при катастрофе вертолета Ми-8

На Камчатке нашли тела всех погибших при катастрофе вертолета Ми-8

Главред издания Baza оштрафован на 180 тыс. руб. из-за акции 23 января в Москве

Главред издания Baza оштрафован на 180 тыс. руб. из-за акции 23 января в Москве
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');