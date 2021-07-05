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Борисов назвал нерешенной проблему несоответствия Ил-112В техзаданию военных

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Новый легкий военно-транспортный самолет Ил-112В пока не соответствует техническому заданию Минобороны РФ, сообщил в понедельник вице-премьер Юрий Борисов.

"Три года последние бьемся с Ил-112. Ситуация сдвигается в лучшую сторону. Машина, в принципе, получается неплохой", - заявил Борисов на совещании на Воронежском акционерном самолетостроительном обществе (ВАСО), где производят эти машины.

По словам Борисова, на третьем самолете завод должен обеспечить достижение заданных заказчиком характеристик, однако пока "свои обязательства перед министерством обороны вы в этом плане еще не выполнили".

"Пока вы не подтвердите летно-технические характеристики Ил-112, говорить о серийных контрактах беспредметно", - подчеркнул вице-премьер.

Он заявил, что порядка 200 Ил-112В планируется поставить министерству обороны РФ и другим госзаказчикам. Ил-112В в войсках очень ждут. Общая потребность в самолетах Ил-112В в государственной авиации России составляет до 200 штук с учетом выбывания устаревающего парка "антоновских" машин", - сообщил Борисов.

Помимо Минобороны РФ эти самолеты могут заказать Росгвардия, ФСБ и МЧС России, сказал вице-премьер.

По его словам, серийное производство Ил-112В планируется начать с 2023 года. После этого предприятие "будет обеспечено заказами на Ил-112В в долгосрочной перспективе", пообещал Борисов.

Как сообщал "Интерфакс", на момент своего первого полета в 2019 году Ил-112В не отвечал требованиям Минобороны РФ по грузоподъемности, поэтому требовал доработки. В октябре 2020 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что массу Ил-112В необходимо снизить примерно на две тонны.

В августе 2020 глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что Минобороны РФ в 2021 году получит два легких транспортника Ил-112В для последующих госиспытаний. Он подчеркнул, что на этих самолетах проведены мероприятия по снижению массы, поэтому они будут полностью соответствовать техзаданию Минобороны.

Ил-112В - первый военно-транспортный самолет, разработанный в России "с нуля" в постсоветский период. Он должен заменить устаревающий парк Ан-24 и Ан-26. Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до пяти тонн легких образцов вооружения, военной техники, грузов и личного состава.

Юрий Борисов Ил-112В

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