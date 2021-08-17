Лавров заявил, что РФ не торопится с признанием режима талибов в Афганистане

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Россия не торопится с признанием режима талибов ("Талибан" – запрещенная в РФ группировка) в Афганистане и рассчитывает, что удастся создать условия для диалога с участием всех политических сил, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы не торопимся с признанием, так же, как и все страны", - сказал он во вторник журналистам в Калининграде.

Вместе с тем, по его словам, "мы видим обнадеживающие сигналы со стороны талибов, которые заявляют о своем желании иметь правительство с участием других политических сил".

"Но говорить о том, что сейчас мы начнем какие-то политические шаги в одностороннем порядке, сейчас преждевременно", - сказал глава российского МИД.

"Мы поддерживаем начало всеохватного диалога национального с участием всех политических и конфессиональных сил Афганистана, в пользу такого процесса уже выступил бывший президент Хамид Карзай", - отметил Лавров.

Взаимодействие, но не с террористами

При этом глава российского МИДа подчеркнул, что Россия будет взаимодействовать с политическими силами в Афганистане только в том случае, если они не связаны с террористами.

"Я сказал - (взаимодействовать) с политическими силами, это исключает группировки, которые там есть и которые ассоциировались с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ), с ИГИЛ ("Исламское государство", запрещено в РФ), это чисто террористические группы, мы их к политическим группам не относим", - сказал он.

При этом глава МИД подчеркнул, что у талибов "есть общепризнанный политический офис". Он напомнил, что Россия вела с ними переговоры и продолжает их вести.