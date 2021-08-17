Пентагон пообещал две недели поддерживать безопасность в аэропорту Кабула

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - В ближайшее время Пентагон сфокусируется на ситуации, которая складывается в аэропорту Кабула. Об этом сообщил во вторник в эфире программы ABC News "Доброе утро, Америка" пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби.

"Наша цель состоит в том, чтобы сконцентрироваться на ситуации в аэропорту для того, чтобы убедиться в том, что он продолжает работать, в том, что мы можем поддерживать там безопасность и стабильность", - сказал Кирби.

"Мы планируем оставаться в Афганистане последующие пару недель. Речь идет не только об эвакуации американцев, но и о моральных обязанностях в отношении афганцев, которые помогали нам на протяжении последних 20 лет – мы должны вывезти настолько много этих людей, насколько возможно", - добавил он.

Ранее во вторник пакистанский журналист Ваджахата Казми, работающий для ВВС и CNN, сообщил, что близ международного аэропорта Кабула находятся тысячи людей. Многие из них стараются прорваться на территорию воздушной гавани, откуда продолжается эвакуация иностранцев и других людей из Афганистана.

"Многие из собравшихся пытаются преодолеть стену и спрыгнуть по другую ее сторону. Войска США – внутри аэропорта, а "Талибан" (террористическое движение, запрещенное в России), по сообщениям, размещается снаружи", - написал он в твиттере.

На приложенной видеозаписи можно увидеть множество афганцев, пытающихся перебраться через высокое заграждение.

Ранее Казми также сообщал, что боевики "Талибана" достигли окрестностей аэропорта; поступали сообщения о стрельбе.

Кроме того, появилась видеозапись, на которой вооруженный человек без формы предупредительным выстрелом в стену заставляет забравшегося на нее афганца ретироваться.

Согласно сообщениям СМИ, к настоящему времени талибы установили контроль над всей территорией Афганистана, за исключением аэропорта в Кабуле. Аэропорт используется для эвакуации иностранцев, находящихся в стране, а также афганцев, получивших убежище за рубежом.