Для российских школьников установили сроки весенних проверочных работ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Рособрнадзор сообщил, что утвердил расписание всероссийских проверочных работ для школьников в 2022 году, они пройдут с марта по май.

Семиклассники будут писать работы по двум обязательным предметам и двум, выбранным случайно. В ведомстве отметили, что эта практика показала себя успешной в прошлом году в шестых и восьмых классах.

Будут ли сдавать такие работы 10-е и 11-е классы, решать будут школы.

Проверочные работы у одиннадцатиклассников должны проходить по тем предметам, которые они не выбрали для сдачи ЕГЭ.

Конкретные даты проведения всероссийских проверочных работ для каждого класса и предмета школы определят самостоятельно в рамках установленного периода.

"Начнется проведение ВПР в 2022 году с проверочных работ для 10-х и 11-х классов", - уточнил Рособрнадзор.

С 1 марта по 25 марта десятиклассники класса будут сдавать географию, а 11-классники - историю, биологию, географию, физику, химию и иностранные языки (английский, немецкий или французский).

С 15 марта по 20 мая 2022 года ученики 4-8-х классов напишут проверочные работы по русскому языку и математике. В этот же период ученики 4-го класса, помимо русского языка и математики, сдадут ВПР по предмету "Окружающий мир", а ученики 5-х классов - по биологии и истории.

С 1 апреля по 20 мая семиклассники напишут работы по английскому, немецкому и французскому языкам.

С 15 марта по 20 мая для параллелей 6-х, 7-х и 8-х классов пройдут ВПР по истории, биологии, географии, обществознанию, 7-х и 8-х классов - по истории, биологии, географии, обществознанию и физике, 8-х классов - по истории, биологии, географии, обществознанию, физике и химии.

Проверочные работы в 6-8-х классах будут проводиться для каждого класса по двум обязательным предметам (русский язык и математика) и двум предметам на основе случайного выбора. Информация о распределении предметов по классам в параллели будет предоставлена в образовательную организацию через личный кабинет в Федеральной информационной системе оценки качества образования (ФИСОКО), уточнили в ведомстве.

Школы смогут использовать результаты проверочных работ для совершенствования учебного процесса, а чиновники - "для анализа текущего состояния системы образования и формирования программ ее развития".

"Не предусмотрено использование результатов ВПР для оценки деятельности образовательных организаций, преподавателей, региональных и муниципальных органов управления образованием", - напомнили в ведомстве.

Весной 2020 года всероссийские проверочные работы не проводили из-за пандемии.