Рособрнадзор учтет предложения о проведении ЕГЭ в компьютерном формате

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Рособрнадзор сообщил, что в 2021 году получил 11 предложений о том, как усовершенствовать проведение Единого госэкзамена, в том числе о проведении его в двух форматах - компьютерном и письменном, на выбор ученика, об увеличении времени на экзамен по русскому языку и пересмотре заданий по истории.

Предложения поступили от выпускников, их родителей и учителей по итогам экзаменационной кампании 2021 года, рассказал через пресс-службу глава ведомства Анзор Музаев. Обратная связь позволяет Рособрнадзору "отобрать перспективные идеи по совершенствованию процедуры и содержания экзаменов".

"Все поступившие предложения проанализированы и обсуждены и, по возможности, будут приняты к сведению при проведении ЕГЭ в следующем году", - заверил чиновник.

В частности, ведомству предложили проводить ЕГЭ в двух форматах, компьютерном и письменном и дать выпускникам возможность выбрать формат.

При проведении устной части ЕГЭ по иностранным языкам было предложено, чтобы при ответе участники экзамена находились в аудитории по одному.

Также предлагалось установить фиксированное число экзаменов, к проведению которых могут привлекаться педагогические работники; увеличить время для ЕГЭ по русскому языку; изменить формулировки заданий по истории и оказывать психологическую помощь участникам экзаменов.

Два из поступивших предложений касались организации ЕГЭ по информатике и ИКТ, который в 2021 году впервые проводился в компьютерной форме. Для Рособрнадзора, как уточнили в пресс-службе, данные предложения особенно актуальны в связи с новым форматом проведения экзамена.