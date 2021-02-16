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Старшеклассников ряда школ Ставрополья перевели на шестидневку

Москва. 16 февраля. INTERFAX.RU - Шестидневное обучение временно ввели в ряде школ Ставропольского края для учащихся старших классов, чтобы помочь школьникам лучше подготовиться к экзаменам, сообщил глава региона Владимир Владимиров в ходе "Прямой линии" с жителями края.

"В ряде территорий, особенно там, где закрывали школы, мы шестидневку ввели. Прошу всех с большим пониманием к этому отнестись, поскольку мы шестидневку сделали, чтобы дети лучше смогли подготовиться к ЕГЭ и ВПР (всероссийской проверочной работе)", - сказал Владимиров во вторник вечером.

Владимиров подчеркнул, что в режиме шестидневки старшеклассники будут учиться только одну четверть и только для того, чтобы наверстать программу после длительной удаленной учебы, которая вводилась для снижения рисков заражения коронавирусом.

Ставропольский край

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