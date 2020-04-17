Всероссийские проверочные работы в школах перенесены на следующий учебный год

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Всероссийские проверочные работы (ВПР) не будут проводиться в этом учебном году, их проведут осенью, сообщил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов.

"После консультаций с учителями, регионами, представителями образовательного сообщества и родительским сообществом принято решение о переносе всероссийских проверочных работ с конца этого учебного года на начало следующего учебного года", - сказал Кравцов на брифинге в пятницу. Стенограмма выступления министра размещена на сайте правительства России.

Кравцов напомнил, что ВПР должны были пройти во всех параллелях с четвертых по восьмые классы российских школ, а также в 10-х и 11-х классах. Решение о переносе, по его словам, было принято после консультаций с учителями, региональными властями, родителями.

Оценки за ВПР в начале следующего года не будут аттестацией школьников, они нужны "для входной диагностики в начале учебного года с целью корректировки образовательного процесса".

"Такая диагностика должна показать уровень знаний школьников и выявить возможные пробелы в знаниях. После проведения этой диагностики школы, учителя получат соответствующие рекомендации и будет выстроена необходимая методическая работа", - сказал министр.

ВПР проводят с 2015 года в конце учебного года по отдельным учебным предметам. Их задача - оценка уровня подготовки школьников с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

Ранее в апреле врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев говорил, что в 2020 году школы проведут ВПР дистанционно, им разрешат выбрать, писать их онлайн или дать детям напистаь их дома с родителями в удобное время и затем передать учителю.