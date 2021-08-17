Посол РФ в Кабуле назвал конструктивной встречу с талибами

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Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Встреча с представителями талибов (движение "Талибан" запрещено в РФ) носила конструктивный характер, прошла в позитивном ключе, заявил во вторник посол РФ в Кабуле Дмитрий Жирнов.

"Встреча была посвящена исключительно вопросам безопасности посольства. Это были представители талибов в городе. (...) Встреча прошла позитивно и конструктивно", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК).

По словам Жирнова, собеседник заверил его в дружественном подходе к России. "Нам подтвердили гарантии безопасности посольства", - сказал Жирнов

Он также отметил, что признаков чисток не наблюдается. "Талибы гарантировали амнистию всем тем, кто был лоялен режиму, и служил на него, и работал на него. Они исходят из того, что это была их работа, они выполняли приказы, зачем кого-то кошмарить?" - сказал Жирнов.

Посол отметил, что, по сложившемуся у него впечатлению, талибы "перестраховываются", опасаясь провокаций со стороны прежних властей и террористических организаций.

"Судя по тому, что в городе такое спокойствие установилось, даже нарочитое спокойствие, талибами предприняты все меры, чтобы никаких вылазок не было, никаких проникновений", - сказал он.

По словам Кабулова, у российской стороны нет контактов с прежним руководством Афганистана, а новая власть не установлена: у талибов есть только старший по Кабулу.

Отряды "Талибана" 15 августа заняли Кабул, президент Афганистана Ашраф Гани бежал из страны. Талибы, вошедшие в афганскую столицу и занявшие президентскую резиденцию, заявили, что освободили Афганистан и считают войну, которую они вели, завершенной.