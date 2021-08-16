Талибы взяли под охрану российское посольство в Кабуле

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Талибы (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено) взяли под охрану внешний периметр российского посольства в Кабуле, сообщил "Эху Москвы" спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Завтра с послом они будут обговаривать детали на более долгосрочную перспективу", - добавил он.

"У нас есть посольство, оно относительно большое, в любом случае это около 100 человек. Часть наших сотрудников будет отправлена в отпуска или эвакуирована каким-то иным образом просто так, чтобы не создавать слишком большое количество присутствия", - рассказал спецпредставитель.

По его словам, посол Дмитрий Жирнов находится на связи с руководством "Талибана".

17 августа посол "встречается с координатором от руководства талибов по обеспечению безопасности, в том числе и нашего посольства" и обговорит с ним "все детали, каким образом они будут обеспечивать внешнюю охрану и безопасность нашего дипломатического представительства".

Захват Кабула талибами стал для России своего рода неожиданностью, отметил дипломат.

"Мы исходили из того понимания, что афганская армия, какая бы он не была, все-таки будет еще какое-то время оказывать сопротивление. Но видимо мы были слишком оптимистичны в оценке качества подготовленных американцами и натовцами вооруженных сил. Они все побросали при первом выстреле", - сказал он.

По его словам, в Москве сомневаются, что власть перешла к талибам в результате их договоренностей с США.

"Я думаю, авторы таких придумок пытаются каким-то образом оправдать провал американцев в Афганистане и подать дело, что это спланированная акция", - сказал дипломат.

Он также сказал, что Москва не будет спешить с признанием талибов.

"С этим никто никуда спешить не собирается. Признание или непризнание будет зависеть от поведения новых властей. Мы будем внимательно смотреть, насколько ответственно они будут управлять страной в ближайшее время, и по итогам российское руководство сделает необходимые выводы", - сказал Кабулов.

При этом в Москве не опасаются, что талибы превратятся в новую инкарнацию "Исламского государства" (ИГ, группировка признана в России террористической и запрещена): "Я видел на практике, как эти самые талибы, в отличие от американцев, всего НАТО, включая сбежавшее афганское правительство, воевали с ИГИЛ, и воевали беспощадно".

15 августа талибы захватили Кабул, до этого они быстро взяли под контроль остальную территорию Афганистана. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и бежал.