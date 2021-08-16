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Талибы взяли под охрану российское посольство в Кабуле

Москва. 16 августа. INTERFAX.RU - Талибы (движение "Талибан" признано в России террористическим и запрещено) взяли под охрану внешний периметр российского посольства в Кабуле, сообщил "Эху Москвы" спецпредставитель президента по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов.

"Завтра с послом они будут обговаривать детали на более долгосрочную перспективу", - добавил он.

"У нас есть посольство, оно относительно большое, в любом случае это около 100 человек. Часть наших сотрудников будет отправлена в отпуска или эвакуирована каким-то иным образом просто так, чтобы не создавать слишком большое количество присутствия", - рассказал спецпредставитель.

По его словам, посол Дмитрий Жирнов находится на связи с руководством "Талибана".

17 августа посол "встречается с координатором от руководства талибов по обеспечению безопасности, в том числе и нашего посольства" и обговорит с ним "все детали, каким образом они будут обеспечивать внешнюю охрану и безопасность нашего дипломатического представительства".

Захват Кабула талибами стал для России своего рода неожиданностью, отметил дипломат.

"Мы исходили из того понимания, что афганская армия, какая бы он не была, все-таки будет еще какое-то время оказывать сопротивление. Но видимо мы были слишком оптимистичны в оценке качества подготовленных американцами и натовцами вооруженных сил. Они все побросали при первом выстреле", - сказал он.

По его словам, в Москве сомневаются, что власть перешла к талибам в результате их договоренностей с США.

"Я думаю, авторы таких придумок пытаются каким-то образом оправдать провал американцев в Афганистане и подать дело, что это спланированная акция", - сказал дипломат.

Он также сказал, что Москва не будет спешить с признанием талибов.

"С этим никто никуда спешить не собирается. Признание или непризнание будет зависеть от поведения новых властей. Мы будем внимательно смотреть, насколько ответственно они будут управлять страной в ближайшее время, и по итогам российское руководство сделает необходимые выводы", - сказал Кабулов.

При этом в Москве не опасаются, что талибы превратятся в новую инкарнацию "Исламского государства" (ИГ, группировка признана в России террористической и запрещена): "Я видел на практике, как эти самые талибы, в отличие от американцев, всего НАТО, включая сбежавшее афганское правительство, воевали с ИГИЛ, и воевали беспощадно".

15 августа талибы захватили Кабул, до этого они быстро взяли под контроль остальную территорию Афганистана. Президент страны Ашраф Гани подал в отставку и бежал.

Захваченный талибами Афганистан

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В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страныОфициальные лица движения "Талибан" заняли президентский дворец в КабулеЖители Кабула предпринимают попытки бежать из города. На границе Афганистана и Пакистана возникли очереди.Более половины сотрудников американского посольства в Афганистане покинули здание диппредставительства в Кабуле. В эвакуации задействованы по меньшей мере 78 самолетов военно-транспортной авиации США.Многие жители афганской столицы поспешили в банки, чтобы снять деньги со счетовВ столице Афганистана начали закрываться все торговые центры и магазины. Местные жители закрашивают на стенах домов изображения женщин.В иностранных посольствах в Кабуле собрались очереди на получение визыСами талибы заверяют, что не желают зла мирным жителям и не собираются мстить остающимся в Кабуле афганским военнымМногие страны экстренно эвакуируют своих граждан из Афганистана. На фото: самолеты ВВС Германии на авиабазе под Ганновером перед вылетом в Афганистан для эвакуации граждан ФРГ.Международный аэропорт Кабула имени Хамида Карзая объявил, что прекращает выполнять гражданские рейсы
В Кабуле, помимо местных жителей, находятся тысячи перемещенных лиц, бежавших от талибов из других районов страны
Хроника 18 июля – 16 августа 2021 годаАфганистан во власти талибов
Афганистан Кабул МИД Замир Кабулов Талибан

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