В Москве 1,5 млн человек проголосуют в сентябре через интернет, считают в ОП

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В сентябре в Москве проголосуют за кандидатов в Госдуму и Мосгордуму примерно 3 млн избирателей из 7,5 млн, считает зампред общественной палаты региона, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов. Из них половина проголосует электронно, добавил он.

"Меньше 40% будет явка. Около половины всех избирателей, кто проголосует, придет голосовать электронно", - сказал Венедиктов на встрече с кандидатами в депутаты Госдумы.

Записаться на онлайн-голосование в Москве можно со 2 августа через mos.ru. Принять участие в онлайн-голосовании в Москве смогут жители с постоянной регистрацией в столице, а также с полной учетной записью на портале mos.ru.

В Москве электронное проведут через разработанную городом систему, остальные регионы, которые получили на это разрешение, - на платформе, разработанной ЦИК совместно с Минцифры и "Ростелекомом".