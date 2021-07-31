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К тестированию онлайн-голосования в Москве не смогли подключиться 35 ты. человек

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Принять участие в тестировании онлайн-голосования, которое завершилось накануне в Москве, не смогли около 3,5 тыс. владельцев подтвержденной учетной записи на портале мэрии столицы (mos.ru), сообщил начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства города Артем Костырко.

"Причины (невозможности проголосовать - ИФ) мы в каждом случае будем индивидуально смотреть. И каждому в почту напишем по тем контактам, которые он оставил, что нужно еще сделать", - сказал Костырко в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос "Интерфакса".

По его словам, процесс подачи заявления на голосование не является линейным, происходят сверки с различными базами, где могут возникнуть расхождения.

Зампред Общественной палаты Москвы, руководитель столичного штаба по наблюдению за выборами Алексей Венедиктов также не смог принять участие в тестировании системы.

Проверка системы

В четверг-пятницу в Москве проходило тестирование онлайн-голосования на городской платформе. Оно проводилось перед выборами в сентябре для того, чтобы выявить возможные ошибки в работе системы и устранить их.

В рамках общегородского тестирования предусматривалось два вопроса. Первый из них - об обязательной вакцинации от коронавируса для определенных групп населения. Второй вопрос - о приоритете развития городской инфраструктуры в области транспорта.

В рамках тестирования применялась система "отложенного голосования" - избиратель мог многократно в течение трех часов текущего дня голосования отозвать свой электронный бюллетень и переголосовать. Порядка 3,9 млн жителей Москвы, у которых есть подтвержденная учетная запись на сайте mos.ru, могли принять участие в тестировании.

Голосование на выборах различного уровня в сентябре состоится в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В этот период пройдут выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ. Также в этот период состоятся довыборы в Мосгордуму по 19 и 37 избирательным округам из-за смерти парламентария Николая Губенко и лишения депутатского статуса за условный срок по делу о мошенничестве Олега Шереметьева. Избирательная кампания по довыборам в столичный парламент стартовала 23 июня.

Москва

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