Москальковой не поступало жалоб на принуждение к онлайн-голосованию

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не получала ни одного обращения, связанного с принуждением к участию в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ).

"К нам не поступало ни одного обращения пока на этот счет. Мы в рамках взаимодействия с Общественной палатой РФ занимаемся пока обменом информацией и очень прислушиваемся к мнению журналистов на этот счет", - сказала Москалькова журналистам в среду.

В целом, по ее словам, "сегодня активность жалоб (в связи с выборами - ИФ) практически нулевая, но мы мониторим все, не только те непосредственные обращения, которые приходят в адрес уполномоченного и региональных уполномоченных, но и все, что публикуется в соцсетях, в СМИ".

В конце мая ЦИК РФ окончательно определил регионы страны, жители которых смогут проголосовать онлайн на предстоящих выборах в сентябре. Это города Москва и Севастополь, а также Нижегородская, Курская, Ярославская, Мурманская и Ростовская области. В столице голосование пройдет на платформе, разработанной мэрией, в остальных регионах - на платформе, разработанной ЦИК совместно с Минцифры и Ростелекомом.

В единый день голосования 19 сентября 2021 года в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая выборы депутатов Госдумы, глав 12 субъектов страны и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 регионах РФ.