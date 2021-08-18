Петербуржец получил год колонии-поселения за нападение на росгвардейца

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - В Петербурге Ленинский суд отправил на год в колонию-поселение Ивана Пунегова, которого признал виновным в применении насилия к сотруднику Росгвардии (ч.1 ст.318 УК), сообщила пресс-служба городских судов.

По данным "Фонтанки.ру", Пунегова обвинили в том, что 21 апреля во время несогласованной акции в поддержку Алексея Навального он схватил бойца Росгвардии за шею. Тот серьезно не пострадал. Подозреваемого задержали 30 апреля и арестовали.

Также сообщалось, что Пунегов - уроженец Коми, но последние пять лет живет в Петербурге и работает дальнобойщиком.