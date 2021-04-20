Источник узнал о подаче в Смольный уведомления об акции 21 апреля

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - В Смольный поступило уведомление о проведении акции оппозиции 21 апреля на Дворцовой площади, но оно было неправильно оформлено, рассказал "Интерфаксу" информированный источник во вторник, добавив, что обращение оформлено ненадлежащим образом.

Ранее во вторник в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности агентству сообщили, что не получали уведомлений о проведении публичных мероприятий на Дворцовой площади в среду.

Мэрия Москвы аналогичную заявку не согласовала, поскольку в городе до сих пор запрещены массовые мероприятия из-за пандемии. В Петербурге тоже с начала пандемии действует запрет на проведение публичных мероприятий. За это время комитет не согласовал ни одного пикета, митинга или шествия.

Сторонники Алексея Навального хотят провести 21 апреля акции в его поддержку с требованием, чтобы ему было предоставлено адекватное лечение. Акции намечались в большинстве городов России. В МВД и Генпрокуратуре предостерегли от участия в несогласованных мероприятиях и напомнили об ответственности, а Роскомнадзор напомнил о штрафах за публикацию и неудаление призывов к незаконным акциям.

В Петербурге с начала пандемии действует запрет на проведение публичных мероприятий. За это время комитет не согласовал ни одного пикета, митинга или шествия.