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Центр Барнаула перекроют из-за акции сторонников Навального

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Мэрия Барнаула намерена закрыть в среду во второй половине дня движение транспорта в центре города по проспекту Ленина в связи с несанкционированной акцией сторонников оппозиционера Алексея Навального, сообщает пресс-служба мэрии.

Кроме этого, в центре города не будут работать магазины и кафе. "Эти меры вызваны необходимостью обеспечить безопасность граждан в связи с незаконными публичными мероприятиями, анонсы о которых размещены в ряде интернет-ресурсов, социальных сетях и мессенджерах", - сказано в сообщении.

Мэрия Барнаула принесла горожанам извинения за неудобства и призвала их не участвовать в несогласованных акциях.

Ранее городская администрация не согласовала проведение акции сторонников Навального, мотивировав это тем, что организатор нарушил требования федерального закона о сроках подачи уведомления, а также не предоставил часть необходимых сведений и документов.

Мэрия предупредила также о том, что организатор и другие участники предполагаемого публичного мероприятия в случае, если оно состоится, могут быть привлечены к ответственности. С аналогичным предупреждением выступило и Главное управление МВД РФ по Алтайскому краю.

Ранее представители оппозиции объявили о намерении провести 21 апреля в ряде городов несанкционированную акцию в поддержку Навального с требованием допустить к нему личного врача.

В понедельник, 19 апреля, в МВД РФ сообщили, что не допустят дестабилизации обстановки в стране и предостерегли граждан от участия в несанкционированных акциях. В полиции отметили, что примут меры для поддержания правопорядка в регионах.

Барнаул Алексей Навальный

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