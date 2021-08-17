Тела трех мужчин нашли после столкновения катера с баржей в Самаре

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили катер с тремя погибшими, которых искали с 14 августа после столкновения судна с баржей на Волге в Самаре, поиск еще одного пропавшего продолжается. Об этом сообщает пресс-служба Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Судно с погибшими нашли примерно в 2 км от места происшествия ниже по течению, в 500 метрах от первого причала речного вокзала Самары,говорится в сообщении.

Отмечается, что двое мужчин находились внутри утонувшего катера, третий мужчина был рядом с бортом. Спасательные отряды продолжают искать четвертого мужчину, который предположительно также был на катере.

По версии следствия, в минувшую субботу вечером на 1733-м км Волги напротив с. Рождествено катер "CABA 700 VIKING" столкнулся с баржей теплохода "Редовый-3". Маломерное судно затонуло, четверо мужчин пропали без вести.

Уголовное дело возбуждено по части 3 статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Расследование находится на контроле руководства следственного управления.

Сообщалось, что катер, двигаясь на большой скорости, врезался в правый борт буксируемой баржи (владельцем является ПАО "Порт Тольятти", дочернее предприятие ПАО "Куйбышевазот"). Баржа повреждений не получила.