Союз журналистов попросит отменить отказ продлить визу корреспондентке BBC Рейнсфорд

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Союз журналистов России намерен обратиться к властям РФ с просьбой пересмотреть решение не продлевать рабочую визу корреспондентке BBC в Москве Саре Рейнсфорд, сообщается на сайте СЖР.

"СЖР сожалеет, что Министерство иностранных дел России 14 августа 2021 года отказало в продлении рабочей визы корреспонденту BBC Саре Рейнсфорд, которая провела треть своей жизни, работая в России. СЖР обратится к властям с просьбой пересмотреть свое решение и восстановить аккредитацию Сары", - говорится в сообщении.

СЖР и Национальный Союз журналистов Великобритании и Ирландии (NUJ) "объединяют усилия, призывая власти своих стран прекратить использование продления виз в качестве политического давления на журналистов, которое лишает их права выполнять свою журналистскую работу".

В свою очередь NUJ напоминает правительству Великобритании, что права журналистов на выполнение своей работы являются ключом к свободе прессы. "Ненадлежащее использование правил аккредитации и давление на возможность российских СМИ работать в Великобритании могут привести лишь к эскалации и росту недоверия между журналистами", - отметили в NUJ.

По словам генерального секретаря NUJ Мишель Стенистрит, "жизненно важно, чтобы журналистам разрешалось работать в общественных интересах, без неоправданного вмешательства или бюрократических препятствий, призванных помешать им выполнять свою работу". "Журналистов не следует использовать в качестве пешек в борьбе за власть, и наши профсоюзы будут продолжать защищать общие профессиональные интересы наших членов", - сказала она.

В свою очередь председатель СЖР Владимир Соловьев заявил, что "журналисты являются важным элементом гражданской дипломатии, и одна из ключевых задач профессиональной международной журналистики - укрепление доверия между народами и странами". "Наша общая задача - помогать коллегам, поддерживать их в случае нарушениях прав и защищать их важную миссию", - сказал он.

Ситуация с визой

13 августа стало известно, что Россия не продлит рабочую визу журналистке ВВС Рейнсфорд, которая заканчивается 31 августа, и она до конца месяца должна будет покинуть РФ. Гендиректор ВВС Тим Дейви призвал Москву пересмотреть решение об отказе в продлении визы журналистке. МИД Великобритании назвало это решение неоправданным шагом властей РФ. Как сообщила

Рейнсфорд в интервью BBC Radio 4, в МИД "сказали, что я никогда не смогу вернуться", отметив, что это решение стало для нее шокирующим. По ее словам, она прожила в России треть своей жизни, изо всех сил старалась понимать и рассказывать историю страны, близкой ее сердцу.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что решение об отказе в продлении визы является ответной мерой на аналогичные действия Лондона в отношении российских журналистов в Великобритании, о чем и было сообщено британской стороне. Она предложила британским властям "пересмотреть политику вытеснения свободы слова пропагандой, прекратить практику оказания давления на СМИ и дискриминации журналистов". "Дадут визу российскому корреспонденту - дадут и Саре. Ровно это мы и предлагали, призывая Лондон разблокировать для журналистов визовый тупик", - написала она в своем Telegram-канале.