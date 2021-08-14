Журналистка BBC Рейнсфорд усомнилась в том, что ее снова пустят в РФ

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Корреспондент BBC в Москве Сара Рейнсфорд, которой отказали в продлении российской визы, расценила это как бессрочное выдворение из РФ.

"Это не отказ продлить мою визу, хотя технически это именно так называется. Меня высылают, и мне сказали, что я никогда не смогу вернуться", - заявила журналистка в интервью BBC Radio 4, отметив, что это решение стало для нее шокирующим.

"Почти треть своей жизни я прожила в России (…) Мне очень нравилось пытаться рассказать миру историю России, но рассказывать эту историю становится все труднее", - добавила Рейнсдорф.

По данным "Интерфакса", виза Рейнсфорд заканчивается 31 августа, в случае отказа в ее продлении журналистка должна будет покинуть Россию.

Гендиректор ВВС Тим Дейви призвал Москву пересмотреть решение об отказе в продлении визы журналистке. МИД Великобритании назвало это решение неоправданным шагом российских властей.