Поиск
30 лет назад: хроника последних дней СССР

МИД назвал условие для продления визы журналистке BBC

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Москва не будет препятствовать журналистке BBC Саре Рейнсфорд в получении или продлении визы, если Лондон проявит аналогичный подход в отношении российских журналистов в Великобритании, заявила на брифинге представитель МИД Мария Захарова.

"Мы свое обещание, как вы знаете, всегда держим. Обещали ответить - ответили. Но это распространяется (наши обещания, их выполнение) и на обратный процесс: еще раз подчеркиваю, я надеюсь, что в Лондоне это услышат", - сказала она.

"Как только российские корреспонденты начнут получать британские визы, им будут продляться британские визы, Сара может обращаться за российской визой в российские загранучреждения, Россия препятствовать не будет. Но еще раз хотела бы обратить внимание: это дорога с двусторонним движением", - подчеркнула представитель МИД.

13 августа стало известно, что Россия не продлит рабочую визу журналистке ВВС Рейнсфорд. Срок действующей визы истекает 31 августа. Журналистка, которая давно работает в России и прожила здесь треть своей жизни, огорчена перспективой отъезда. Она сообщила в эфире BBC Radio 4, что на Смоленской площади ей пообещали, что она никогда не сможет вернуться.

Гендиректор ВВС Тим Дейви призвал Москву пересмотреть решение об отказе в продлении визы журналистке. МИД Великобритании назвал это решение неоправданным шагом властей РФ. Как сообщила Рейнсфорд в интервью BBC Radio 4, в МИД "сказали, что я никогда не смогу вернуться", отметив, что это решение стало для нее шокирующим.

Захарова сначала переадресовала вопросы о Рейнсфорд корпорации ВВС, которая "не обращала внимания" на предупреждения Москвы о том, что "в ответ на настоящие визовые издевательства Лондона над российским собкором в Британии будут предприняты соответствующие меры".

Затем она напомнила, что летом 2019 года журналист российского информационного агентства и члены его семьи покинули Великобританию, поскольку их визы не были продлены без объяснения причин. "Попытки российских СМИ направить на замену других корреспондентов также успехом не увенчались: в выдаче виз журналисту британская сторона отказала, и снова без какой-либо мотивировки", - указала Захарова.

Мария Захарова МИД BBC Сара Рейнсфорд Великобритания

Новости по теме

Новости

Больше месячной нормы осадков выпало в Симферополе за пару часов

CNN сообщил о возможной подготовке РФ к испытанию ракеты "Буревестник"

Дело Baring Vostok

Защита Калви и Дельпаля обжаловала приговор по делу Baring Vostok

Защита Калви и Дельпаля обжаловала приговор по делу Baring Vostok

Россия предложила самолеты для вывоза афганских беженцев в другие страны

Россия предложила самолеты для вывоза афганских беженцев в другие страны

Россия готовит вывоз граждан РФ из Афганистана

Россия готовит вывоз граждан РФ из Афганистана

"Фанагория" сообщила об ущербе для виноградников из-за разгула стихии

"Фанагория" сообщила об ущербе для виноградников из-за разгула стихии

Бывшему схиигумену Сергию продлили арест еще на полгода

ВС РФ отклонил жалобу Грудинина по иску о снятии с думских выборов

ВС РФ отклонил жалобу Грудинина по иску о снятии с думских выборов
Афганистан во власти талибов

Лавров призвал формировать правительство Афганистана на основе диалога

Исследование показало, что "Спутник V" не вредит репродуктивному здоровью

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');