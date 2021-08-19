В Забайкальском крае в результате паводков пострадали 148 соцобъектов

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - В Забайкальском крае в результате паводков пострадали 148 социальных объектов, сообщил губернатор Александр Осипов.

По его словам, сокращение сроков рассмотрения министерством финансов РФ заявок регионов на компенсации убытков от чрезвычайных ситуаций позволит оперативно начать восстановление объектов и выплатить пострадавшим жителям деньги.

"Для нас очень важный вопрос, как восстановить 148 социальных объектов. На сегодняшний день федеральных порядков надлежащего уровня нет. Юрий Петрович (Трутнев - вице-премьер - полпред президента в ДФО - ИФ) дал соответствующее поручение", - сказал Осипов, комментируя итоги прошедшего в среду во Владивостоке заседания совета при полпреде.

Ранее Трутнев рассказал, что по договоренности с министерством финансов максимальный срок рассмотрения списков пострадавших, а также сумм, предъявленных для компенсации ущерба социальным учреждениям, объектам инфраструктуры, не будет превышать трое суток. Он отметил, что расчетный ущерб от паводков в четырех регионах Дальнего Востока уже составляет 14,7 млрд рублей.

Губернатор Забайкалья также отметил, что в регионе в результате паводков владельцы 3600 домохозяйств потеряли весь свой урожай.

"Для нас важно предоставить компенсацию селянам. В регионе 3 600 домохозяйств во время ЧС потеряли весь свой урожай, а это важная составляющая рациона сельских жителей", - добавил Осипов.

Он напомнил, что масштабное наводнение летом этого года в крае прошло в три волны - 1 июня, 19 и 23 июля.

Помимо этого, по словам Осипова, во Владивостоке рассматривались также вопросы, касающиеся строительства гидротехнических сооружений. Губернатор сообщил, что Минприроды России уже подготовило соответствующие документы, согласно которым региону выделят средства на усиление защиты населенных пунктов от паводков.

Из-за череды циклонов, которые принесли обильные осадки, малые и крупные реки в Забайкалье и Приамурье вышли из берегов. Затем гребень паводка дошел до Хабаровского края и ЕАО. В этих регионах был объявлен режим ЧС федерального масштаба.